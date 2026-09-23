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23.09.2026 06:00:29

Oil tanker costs hit record $1.2mn a day as Iran war disrupts shipping

Shortage of biggest supertankers has more than doubled rates on key Middle East-China routes since late AugustWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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