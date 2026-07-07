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07.07.2026 02:11:21
Oil tanker struck in Strait of Hormuz, UK says
The incident occurred east of Limah, Oman. A projectile struck a tanker and caused a fire while it was traveling southbound, with no casualties reported.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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