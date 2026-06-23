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23.06.2026 22:23:00
Oil tankers are being lured back into the Strait of Hormuz by big payouts
Big oil tankers are commanding $280,000 a day to head into the Persian Gulf to pick up cargoes, danger notwithstanding.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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