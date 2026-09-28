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29.09.2026 00:01:48
Oil ticks up as US-Iran talks fail to assuage supply fears
West Texas Intermediate futures settles below US$93 a barrel on a day of choppy tradingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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