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16.03.2026 08:38:32
Oil Tops $106 a Barrel as Worries Persist About Global Supplies
As the broader war in the Middle East begins its third week, worries over the fallout of crippled energy supplies continue to roil markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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