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29.04.2026 18:13:45
Oil tops $120 as Trump signals extended Hormuz stand-off
Brent crude rises for eighth consecutive dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|110,61
|-3,48
|-3,05
|Ölpreis (WTI)
|105,11
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