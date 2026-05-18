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18.05.2026 02:53:11
Oil touches 2-week high after drone attack on UAE nuclear power plant
Brent crude futures climb US$1.44, or 1.32%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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