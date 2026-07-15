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15.07.2026 15:02:43
Oil traders warn market is close to running on empty as Hormuz shuts again
Stockpiles that acted as shock absorbers early in Iran war are running low as key waterway closes once moreWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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