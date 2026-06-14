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15.06.2026 00:22:56
Oil Tumbles and Stocks Surge After Trump Announces Deal With Iran
Oil prices fell and stocks gained on Sunday evening on the hope that a deal would allow more energy and other goods to flow through the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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