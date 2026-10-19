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20.10.2026 00:15:41

Oil wavers near five-month high as Iran’s Hormuz threats vie with flows

Gulf crude exports continue at an accelerated pace amid flare-ups in hostilities around the straitWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
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