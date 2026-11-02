Tops & Flops 02.11.2026 09:37:12

Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Diese Performance legten die einzelnen Commodities im Oktober 2026 an den Tag.

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im Oktober 2026:

Weitere Links:

Hier geht es zu den Kursen von Goldmünzen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: somartin / Shutterstock.com

×

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
    09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
    01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

    Börse aktuell - Live Ticker

    Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
    Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen