|Tops & Flops
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02.11.2026 09:37:12
Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im Oktober 2026:
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