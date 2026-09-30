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30.09.2026 11:20:00
One group of funds is holding up the stock market. Barclays says oil prices have to fall to drive a year-end rally.
Strategists at the bank said a rally at the end of the year would likely depend on oil prices lowering or stabilizing even as the historically best-performing quarter approaches.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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