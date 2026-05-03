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03.05.2026 10:30:32
Opec+ agrees on symbolic quota hike as UAE touts oil investment
But the actual increase depends on the Strait of Hormuz reopening and shuttered production being restoredWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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