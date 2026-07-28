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28.07.2026 19:10:01
OPEC+ Is About to Pause Oil Output Hikes. Here's What It Means for Oil Stocks.
OPEC+ appears poised to pause its phased output increases after September. The group of OPEC members and several large oil-producing non-members have been steadily raising their collective output due to a severe supply shortage caused by the war with Iran. However, according to a Reuters report, it doesn’t plan to make any additional changes this year.Here’s a look at what this could mean for oil stocks.Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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