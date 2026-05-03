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03.05.2026 10:30:32
OPEC+ set to agree to third oil output quota hike since Hormuz closure, sources say
The move is designed to show the group is ready to raise supplies once the war stopsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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