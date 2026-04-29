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29.04.2026 15:31:00
Opec-Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate: Das Ölkartell kollabiert
Die Vereinigten Arabischen Emirate treten aus der Opec aus, es ist eine Zäsur. Das einst so mächtige Kartell versinkt in nationalen Egoismen. Die Folgen für den Ölpreis sind erheblich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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