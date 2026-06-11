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11.06.2026 14:53:52
Opec lowers 2026 global oil demand growth forecast again
This is the second straight downward revision, to 970,000 barrels a dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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