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03.05.2026 16:45:35
OPEC Plus, in Symbolic Gesture, to Increase Oil Production
The announcement came days after the United Arab Emirates withdrew from the group. The higher output will have little effect on global supplies.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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