|
11.12.2025 14:24:11
Opec says Opec+ raised output in November, leaves demand view steady
[LONDON] Opec said on Thursday (Dec 11) that the wider Opec+ oil producer group nudged up output in November as eight Opec+...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|61,79
|0,24
|0,39
|Ölpreis (WTI)
|58,10
|0,50
|0,87