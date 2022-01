Opening Bell: Renditeanstieg, Goldman Sachs belasten Wall Street; Öl, Microsoft, Activision Blizzard, Take-Two Interactive, Netflix, Alibaba, JD.com, Shopify, Peloton im Fokus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Wochenauftakt in New York hat es in sich: Auf der einen Seite sorgt der Renditeanstieg bei den US-Staatsanleihen für lange Gesichter vor allem bei Tech-Investoren, auf der anderen Seite staunt die Börse über den angekündigten Milliardendeal des Softwareriesen Microsoft. Der Konzern hat am Morgen für den Spiele-Publisher Activision Blizzard (u.a. "Call of Duty") rund 70 Milliarden Dollar in bar geboten und sorgt damit für helle Aufregung in der gesamten Branche.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.