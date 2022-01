Opening Bell: Tech-Aktien vor neuem Sell-off; Gold, Barrick, BioNTech, Microsoft, Nvidia, IBM, Pfizer, Apple im Fokus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach dem Rebound ist vor dem Sell-off? Zumindest dürften amerikanische Tech-Aktien in der Eröffnungsphase an der Wall Street erneut unter Druck geraten. Der Future auf den Nasdaq Composite verliert vor Beginn des regulären Handels mehr als zwei Prozent. Am Montag stand der Sektor ebenfalls unter Druck, konnte sich am Nachmittag (New Yorker Zeit) jedoch "freischwimmen" und schloss im Plus. Ob dieses Kunststück heute erneut gelingt, ist indes unklar. Nach Handelsende wird mit Microsoft ein weiterer Big Player im Technologiesegment Quartalszahlen veröffentlichen. Die Anleger dürften bei dem Softwareriesen vor allem das Wachstum im Cloud-Geschäft im Auge haben. Analysten erwarten hier im Schnitt Zuwachsraten von knapp mehr als 40 Prozent.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.