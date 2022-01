Opening Bell: Tech-Aktien vor weiterem Sell-off; Bitcoin, Coinbase, Gold, Newmont, Amazon, Sea, MGM Resorts, Shopify

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Wochenauftakt an der Wall Street verspricht nahtlos an die schwache Performance vom Freitag anzuschließen, mit weiteren deutlichen Verlusten vor allem im Tech-Sektor. Der Future auf den Nasdaq signalisiert ein Minus in der Eröffnungsphase von rund 1,2 Prozent. Dow Jones und S&P 500 werden wohl ebenfalls weitere Federn lassen. Das übergeordnete Thema am Markt bleibt die Verunsicherung hinsichtlich der zukünftigen Zinsentwicklung und der Ausgang des Treffens der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.