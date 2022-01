Opening Bell: Wall Street im Plus erwartet; Öl, Euro, McDonald's, Netflix, Intel, Apple, Tesla, Alphabet im Fokus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Berg- und Talfahrt an den US-Börsen setzt sich am Donnerstag fort, wobei die führenden Indizes mit Gewinnen in den Tag starten werden. 30 Minuten vor Handelsbeginn notiert der Future auf den Dow Jones 0,5 Prozent im Plus, für den S&P 500 und den Nasdaq geht es ebenfalls nach oben. Am Mittwoch waren die Aktienmärkte ebenfalls zunächst stark gelaufen, im Handelsverlauf jedoch deutlich abgerutscht, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell die Anleger mit Aussagen zur Inflations- und Zinsentwicklung verunsichert hatte. Neben diesen übergeordneten Themen versuchen die Anleger derzeit sich ein Bild von der wirtschaftlichen Lage der US-Unternehmen zu machen. Aktuell läuft die Berichtssaison zum abgelaufenen Q4 2021. Am Abend wird unter anderem Apple seine Bücher öffnen.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.