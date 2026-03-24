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24.03.2026 11:23:00
Pentagon reportedly plans to deploy 3,000 troops to the Middle East, lifting oil prices by nearly 5%
Energy prices are once again moving higher after a big decline on Monday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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