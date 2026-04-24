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24.04.2026 22:45:00
Persian Gulf Oil Output Is Down 57%. These Are the Energy Stocks Built for This Moment.
The war with Iran is having an enormous impact on the global oil market. According to an estimate by Goldman Sachs, oil production from the Persian Gulf region is down 57% from its pre-war level, or about 14.5 million barrels per day. The world is currently covering the shortfall by drawing oil from storage, including a record 400 million barrel release by members of the International Energy Agency (IEA). Here's a look at some of the energy companies built for moments like these.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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