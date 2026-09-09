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09.09.2026 14:20:40
Petrol prices rise by 5p over a week as Iran war sends oil higher
A litre of unleaded now costs 167.17p which is the biggest weekly increase since April, data shows.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|101,91
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|Ölpreis (WTI)
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