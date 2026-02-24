|
Physical Gold or Silver Stocks? A Deep Dive Into IAU and SIL ETFs
The Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and the iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU) are popular ways to access precious metals, but they take very different approaches: SIL invests in silver mining companies, while IAU holds physical gold. The two ETFs differ most in their underlying assets, risk profiles, and cost — factors we break down next to help investors make informed decisions. Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
