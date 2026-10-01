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01.10.2026 20:38:22

PM warned Rosebank oil field could breach West Bank sanctions

Campaigners and Green Party leader Zack Polanski raise concerns about Rosebank's ties to an Israeli firm.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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