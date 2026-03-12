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12.03.2026 21:05:00
Prediction: Global Demand for This Oil Stock May Be Poised to Climb
For years, Warren Buffett has continued to pile into one popular U.S.-based oil stock. That oil stock now comprises roughly 4% of Berkshire Hathaway's entire publicly traded portfolio. Now that oil prices are surging, this classic Buffett stock looks more promising than ever. That's especially the case given the company now has a strong advantage versus dozens of competing oil stocks. Occidental Petroleum (NYSE: OXY) is clearly one of Warren Buffett's favorite oil stocks right now. Before he departed as CEO of Berkshire Hathaway in December, he left the firm with a $10.9 billion position in Occidental Petroleum -- a bet that has gradually risen in value since his first purchase in 2022.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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