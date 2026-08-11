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11.08.2026 16:28:58
Prediction: Gold Will Rise Back to Over $5,000 Before the End of the Year
Earlier this year, the price of gold hit record highs of more than $5,000 per ounce. While it has fallen sharply since then, I believe it'll get back to those levels before the year is over.Gold is in high demand when investors are worried about the stock market or the economy as a whole. Although the market is doing well and the S&P 500 has hit new records this year, I don't think that the excitement will last. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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