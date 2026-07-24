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24.07.2026 15:30:00
Prediction: If Oil Holds Above $100, Occidental Petroleum Stock Could Return 20% By Year-End
Occidental Petroleum (NYSE: OXY), the oil and gas giant more commonly known as Oxy, set a 52-week high of $67.45 per share on March 31. That year-to-date gain of nearly 60% was mainly fueled by the Middle East conflict's impact on global oil prices.But after hitting a four-year high of $112.25 per barrel in May, WTI crude oil has dropped back to about $92 per barrel. Oxy's stock now trades at about $58. However, if oil climbs above $100 again and stays there, it could easily rise at least 20% by the end of 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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