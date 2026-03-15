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15.03.2026 17:57:00
Prediction: Oil Prices Stay Elevated in 2026 -- and Volatility Will Follow
It's difficult to say with any certainty how the ongoing war in the Middle East will end, or more importantly, exactly when that will happen. Yet those are critical questions for financial markets, as the war and the resulting spike in oil prices are driving market volatility to dangerously high levels.The CBOE Volatility Index, also known as the stock market's fear gauge, recently exceeded 29 and remains near 25, above the threshold of 20 that indicates rising investor fear and volatility (above 30 is panic mode). And CNN's well-known "Fear & Greed Index" is now hovering at the intersection of "Fear" and "Extreme Fear."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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