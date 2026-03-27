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27.03.2026 12:16:38
Preis für Opec-Öl deutlich gestiegen
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 122,16 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 5,20 Dollar mehr als am Mittwoch. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/stk
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