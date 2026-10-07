07.10.2026 10:31:38

Preis für Opec-Öl gefallen

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 108,59 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 3,13 Dollar weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk

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