|
17.11.2026 13:06:38
Preis für Opec-Öl gefallen
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie die Opec am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 89,33 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 67 Cent weniger als am Freitag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/stk
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.