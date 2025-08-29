29.08.2025 12:05:38

Preis für Opec-Öl gesunken

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gesunken. Wie das Opec-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 69,65 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 10 Cent weniger als am Mittwoch. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./la/jkr/stk

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
