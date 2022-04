Preisanstieg an Tankstellen laut Statistikern stärker als während Ölkrisen

Berlin (Reuters) - Die Preise an den deutschen Tankstellen sind im März infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine stärker gestiegen wie in früheren Krisen.

Private Verbraucherinnen und Verbraucher mussten durchschnittlich 41,9 Prozent mehr für Superbenzin und 62,6 Prozent für Diesel bezahlen als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Kraftstoffe waren damit insgesamt 47,4 Prozent teurer. Für leichtes Heizöl musste sogar fast zweieinhalb Mal so viel bezahlt werden wie im März 2021.

"So hohe Preisanstiege für Heizöl und Kraftstoffe gab es in Deutschland selten zuvor", so die Statistiker. Ähnliche Entwicklungen seien bislang lediglich im Zusammenhang mit den beiden Ölkrisen 1974 und 1980 sowie der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009 zu beobachten gewesen. "Allerdings war der Anstieg der Verbraucherpreise für Kraftstoffe im Vorjahresvergleich in keiner dieser Krisen höher als im März 2022", fassten das Bundesamt das Ergebnis der Untersuchung zusammen.