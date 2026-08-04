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04.08.2026 14:44:05
Preisgefälle bei Kraftstoffen : Rhein-Niedrigwasser macht Benzin im Norden teurer
Das Niedrigwasser im Rhein stellt sich als Problem für den Transport von Rohöl und wichtigen Vorprodukten heraus. Das schlägt sich an den Zapfsäulen nieder: Laut Kartellamt driften die Spritpreise zwischen Nord- und Süddeutschland deutlich auseinander.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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