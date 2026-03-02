|
Preissteigerungen wahrscheinlich: Ölpreise schnellen in die Höhe
Die Straße von Hormus ist geschlossen, Öltanker sind Ziele von Angriffen. Der Konflikt in der Golfregion hat unmittelbare Auswirkungen auf Öltransporte aus der Region. Das sorgt für einen kräftigen Anstieg der Preise.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|79,33
|6,81
|9,39
|Ölpreis (WTI)
|72,10
|5,08
|7,58
