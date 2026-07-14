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14.07.2026 14:38:00
President Donald Trump Just Declared the Ceasefire Is Over. Here's What That Means for Oil Stocks.
The recent end of the always-fragile ceasefire with Iran throws energy markets, oil in particular, back into the forefront of investors' minds, just when they were getting used to a $60 price handle again. It's a dynamic situation, and while near-term traders enjoy it, longer-term investors need to take a more reflective view.Here are the bullish and bearish views on the matter.President Trump couldn't have been any clearer on his recent Truth Social post:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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