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13.07.2026 22:30:01
President Trump Moves to Reinstate a Blockade of the Strait of Hormuz as Oil Prices Jump Above $79 a Barrel. Are Oil Stocks Worth Buying Now?
President Donald Trump said on Monday that the United States would reimpose a naval blockade against Iranian ships and their customers in the Strait of Hormuz, the narrow waterway that handles roughly a fifth of the world's oil and gas shipments.Oil prices jumped sharply on the news. Brent crude, the international benchmark, climbed to $83 a barrel on Monday, up from about $71 a week prior.Stocks, on the other hand, broadly sold off on the renewed tensions. The S&P 500 was down about 0.8% on the day, the Dow Jones Industrial fell 0.26%, and the Nasdaq Composite dropped about 1.55%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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