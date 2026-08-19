|
19.08.2026 16:19:37
Price of olive oil doubles in five years as inflation hits UK shoppers
The majority of goods and services have shot up in price since 2021Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|93,93
|2,31
|2,52
|Ölpreis (WTI)
|86,61
|0,78
|0,91