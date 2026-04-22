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22.04.2026 14:38:14
ProShares Launches First-Ever 2x Platinum, Palladium, Copper ETFs, Expands Leveraged Commodity Lineup Amid Metals Boom
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Kupferpreis
|13 189,85
|-7,00
|-0,05
|Palladiumpreis
|1 483,50
|-12,00
|-0,80
|Platinpreis
|1 985,50
|-51,00
|-2,50