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14.04.2026 05:27:03
Qantas lifts fuel cost forecast as Middle East war jolts oil markets
The airline said it will be increasing fares and moving flights toward routes where demand remained strongWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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