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13.03.2026 19:31:36
Rachel Reeves to set out extra support for UK households facing surge in heating oil costs
Exclusive: Chancellor plans help for vulnerable and low-income customers due to conflict in Middle East Rachel Reeves will set out extra support next week for households across the UK facing a surge in the cost of heating oil due to the conflict in the Middle East.The chancellor is expected to set out plans to assist those on low incomes or with other vulnerabilities, particularly in rural areas. The help will be delivered in England via councils using the new crisis and resilience fund. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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Rohstoffe in diesem Artikel
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