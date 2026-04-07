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07.04.2026 22:50:00
Real-world oil prices just hit a record high, signaling acute stress in the energy market
As Trump’s Iran deadline looms, the physical oil market is flashing something far more serious than currently reflected in futures contracts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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