|
23.09.2026 21:49:00
Record-breaking diesel prices are poised to hit grocery prices, with fruits, vegetables and meat first on the list
Rising diesel prices have been a “silent killer” for Americans’ wallets — but they could get louder soon, as prices for the fuel continue to shatter records.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,44
|-0,02
|-0,94
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.