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06.07.2026 18:33:15
Reederei kaufte über 100 Tanker: Schattenflotte transportierte arabisches Öl im Dunkeln durch die Straße von Hormus
Innerhalb kürzester Zeit kaufte sich eine koreanische Reederei mithilfe des Schifffahrtsgiganten MSC die größte Supertankerflotte der Welt zusammen. Dann begann der Iran-Krieg und bot eine einmalig lukrative Chance.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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