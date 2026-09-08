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08.09.2026 22:28:00
Refining bottlenecks are emerging as the next big oil problem as Middle East skirmishes flare up
American drivers just paid the highest Labor Day gasoline prices ever. Dwindling global refinery capacity is threatening to push prices higher.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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