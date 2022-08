Regierungskreise - Gas-Umlage wird nicht mehr als drei Cent betragen

Berlin (Reuters) - Haushalte und Industrie müssen Regierungs- und Branchenkreisen zufolge ab Oktober eine Gas-Umlage zwischen zwei und drei Cent pro Kilowattstunde zahlen.

Damit kämen auf einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt bis zu 600 Euro Mehrbelastung ohne Mehrwertsteuer im Jahr zu, sagten Branchen- und Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. In dieser Spannbreite werden die Summe zum Ausgleich der teuren Ersatz-Beschaffung für ausgefallene russische Lieferungen liegen, die die Gas-Netzbetreiber-Tochter Trading Hub Europe (THE) gegen Mittag bekannt gebe.

Für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr würde dies also eine Mehrbelastung zwischen 400 und 600 Euro im Jahr bedeuten. Sollte die Mehrwertsteuer von 19 Prozent noch dazukommen, summiert sich die Summe maximal auf knapp 720 Euro. Die Bundesregierung hat bei der EU allerdings darum gebeten, die Steuer nicht erheben zu müssen.

Die Umlage kommt noch zu den ohnehin stark gestiegenen regulären Tarifen für den Brennstoff dazu. Die Bundesregierung hat bereits ein drittes Entlastungspaket für die Bürger angekündigt, das unter anderem beim Wohngeld als auch bei der Einkommenssteuer Hilfen vorsieht.

Mit dem Geld der Umlage soll Gas-Importeuren 90 Prozent der Kosten ausgeglichen werden, die durch die kurzfristige und teure Ersatz-Beschaffung aufgrund ausgefallener russischer Lieferungen besteht. Diese Kosten konnten die Versorger bislang in laufenden Verträgen nicht unmittelbar an die Kunden weitergeben.

